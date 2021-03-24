Kongre öncesi AK Parti'den radikal değişiklik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, olağan kongrede yaptığı açıklamada tüzükteki değişikliği duyurdu.
AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde parti tüzüğünde değişikliklere gidilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, olağan kongrede yaptığı açıklamada tüzükteki flaş değişikliği duyurdu. Buna göre; AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye yükseltildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol