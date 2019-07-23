Konsensus Araştırma'dan yeni partiler için oy tahmini !

Anket şirketi Konsensus Araştırma'nın Başkanı Murat Sarı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Devlet Bakanı Ali Babacan önderliğinde kurulacağı belirtilen partilere ilişkin değerlendirmede bulundu. “Birleşirler mi bilemiyoruz tabii bu siyaset, ama ayrı ayrı parti kurarlarsa ayrı ayrı yok olur giderler” açıklamasında bulundu.

AKP’nin kurucu üyeliğinden istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Ali Babacan ve birkaç ilde konferanslar vererek AKP’nin politikalarını eleştiren Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı ifade edilen partilerin toplumdaki karşılıklarının ne olacağı da merak ediliyor. Yeniçağ'dan Tolgahan Karaoğlu'na konuşan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Babacan ve Davutoğlu tarafından kurulacağı beklenen partilerin toplumda karşılığının nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu.

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"Yüzde 3’lerde, yüzde 4’lerde kalacağını düşünüyorum"

Babacan ve Davutoğlu’nun kuracağı partilerle ilgili henüz herhangi bir araştırma yapmadıklarını ifade eden Murat Sarı, belirli bir oranda AKP ve CHP dahil diğer partilerden oy alabileceklerini ama bu oy oranının yeterli oranda olmayacağını söyledi. Sarı, “Şu aşamada oylarının çok düşük düzeyde kalırlar gibi görünüyor. Bu senenin sonunda ya da önümüzdeki sene bir seçim yapılsa yüzde 3’lerde, 4’lerde kalacaklarını düşünüyorum. Çok yüksek bir oy alacaklarını zannetmiyorum. Tabii bekleyip görmek lazım çünkü konjonktür çok hızlı değişiyor. Bundan sonraki süreçte neler olacağını kestirmek zor” ifadelerini kullandı.

Sarı, Davutoğlu ve Babacan’ın kamuoyunda istedikleri düzeyde gündem oluşturamadıkları için geri çekildiklerini ifade ederek “Şu aşamada bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum” dedi.

“Ayrı parti kurarlarsa ayrı ayrı yok olur giderler”

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan birlikte hareket edecek gibi görünmediklerine dikkat çeken Murat Sarı, “Çünkü biliyorsunuz. Ali Babacan ve Abdullah Gül birlikte hareket ediyor. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı idi, Ali Babacan bir ara Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ahmet Davutoğlu da Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Bunlar en azından belirli konularda ayrı görüşleri olan siyasetçiler. Birleşirler mi bilemiyoruz tabii bu siyaset, ama ayrı ayrı parti kurarlarsa ayrı ayrı yok olur giderler” açıklamasında bulundu.

“Engellemeler mağduriyet algısı oluşturabilir”

Murat Sarı, İyi Parti’nin kuruluş aşamasında Meral Akşener’e yapılan engellemelerin bir benzerinin Ahmet Davutoğlu’na da yapıldığını ifade ederek Davutoğlu’nun, Yavuz Oğhan’ın Youtube kanalına çıkmasının ardından Oğhan’ın RS FM’deki programlarına son verildiğini hatırlatarak bu gibi engellemelerin seçmende mağduriyet algısı oluşturabileceğine dikkat çekti.

“O boşluğu İyi Parti doldurdu”

Sarı, Davutoğlu ve Babacan’ın kuracağı partilerin hitap ettikleri tabanın aynı zamanda İyi Parti tabanı olduğunu ifade ederek “Bence oynadıkları yer Meral Akşener ve partisi İyi Parti tabanı. ‘Muhafazakarlık’ görüşünü içinde barındıran merkez sağdan seçmen alırlarsa alacaklar. Orada boşluğu bence İyi Parti doldurmuş vaziyette. İşleri bu açıdan zor. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Davutoğlu ve Babacan da kendilerini merkez sağa konumlandırıyorlar. Bununla birlikte ilk girdiği seçimde yüzde 10 barajına yaklaşmış bir siyasi parti var oynadıkları konumda. Bu açıdan da işlerinin zor olduğu söylenebilir.” İfadelerini kullandı.