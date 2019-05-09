Konsensus'tan İstanbul anketi açıklaması: ''İmamoğlu yine önde''

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından ilk seçim anketi açıklandı. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 2 farkla önde AK Parti adayı Binali Yılıdrım’ın önünde olduğunu söyledi.

HaberTürk’te katıldığı bir programda konuşan Sarı 21-22 Nisan tarihlerinde yapılan bir anketin detaylarını paylaştı. Buna göre, 18-29 yaş grubunun yüzde 54.6’sı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi.

Sarı’nın ‘belirleyici kitle’ dediği grubun yüzde 42.2’si ise Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.

30-39 yaş grubunun yüzde 49’u İmamoğlu derken, 40-49 yaş grubunda bu oran yüzde 44.9’a düşüyor.

60 yaş üstünün ise yüzde 47.2’si İmamoğlu’na oy vereceğini belirtiyor.

Sarı, toplam oy oranını ise yüzde 50,2 Ekrem İmamoğlu, yüzde 48,1 Yıldırım olarak açıkladı.

Sarı ayrıca ankete katılanların yüzde 57,8’inin İmamoğlu’na mazbatanın geç verilmesini yanlış bulduğunu aktardı.

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