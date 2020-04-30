Konsensus'un araştırmasında Erdoğan'a Fahrettin Koca şoku !

Murat Sarı'nın sahibi olduğu Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 9 Mart -2 Nisan 2020 tarihleri arasında 1500 kişi ile görüşerek kamuoyu araştırması yaptı.

Yapılan araştırma 503 ilçe, 87 seçim çevresi ve 81 ilde gerçekleştirildi.

FAHRETTİN KOCA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Konsensus'un araştırmasında performansı beğenilen liderler arasında Fahrettin Koca sürprizi yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 48 beğenilme oranıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da geçerek birinci sırada yer aldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN REKOR YÜKSELİŞ

Öte yandan performansı beğenilen liderler arasında CHP'li belediye başkanları da dikkat çekti. Eylül 2019'dan Mart 2020'ye kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın beğenilme oranı yüzde 25,5'ten yüzde 41.4'e yükseldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise beğenilme oranı aynı dönemde yüzde 37,9'dan yüzde 43'e yükseldi.

İŞTE SİYASİLERİN BEĞENİ PERFORMANSI