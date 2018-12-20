Köprü cezalarıyla ilgili Yıldırım'dan önemli açıklama

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü cezaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz." diye konuştu. Yıldırım, "Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu iki konunun düzeltilmeye ihtiyacı var.

Bu mağduriyeti yaşayan 310 bin'in üzerindeki İstanbullunun, sadece burada bulunan 18 arkadaşımızla, bu işi konuştuk. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık.

Benim bu konuyla ilk işim inşallah bir düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz.

Bu yapacağımız düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz.

İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi. Davalardan feragat edeceksiniz.



Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek.