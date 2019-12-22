Koray Aydın: Beceriksizliğiniz yüzünden 17 senedir bunlar iktidarda

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinin Giresun il teşkilatınca düzenlenen üye katılım programında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde üye kayıt kampanyası başlattıklarını belirtti.

Hayati değerde önem verdikleri konuların başında üye kampanyasının geldiğini anlatan Aydın, bütün köylerde ve mahallelerde teşkilatlar oluşturacaklarını ifade etti.

Köy ve mahalle teşkilat oluşumları sürecinin devam ettiğini vurgulayan Aydın, "Önce mahalle başkanları ve köy temsilcilerini belirleyeceğiz. Sonra mahalle ve köy yönetimleri yapacağız." diye konuştu.

"SİZİN BECERİKSİZLİĞİNİZ YÜZÜNDEN"

Partililerden üye kampanyasına destek olmalarını isteyen Aydın, şunları söyledi:

"Aynı ilçe teşkilatlarımızda olduğumuz gibi, bunu yapacağız. Bunu büyük kararlılıkla yerine getireceğiz. Çünkü bunu Türkiye'de yapmış tek parti, AK Parti'dir. Diğer partilerin hepsi yorgan çekmiş, mışıl mışıl uyuyor. Yok, '17 senedir neden AK Parti'. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden 17 senedir bunlar iktidarda ama biz yapacağız."

Koray Aydın, üye kaydetmenin ciddi bir parti faaliyeti ve seçim çalışması olduğuna işaret ederek, "Bunu yapabilecek insan kaynaklarına sahip bir siyasal hareketiz. Bunu yapacak ve başaracağız. O insanı ikna etmek için döktüğünüz dil, bir seçim çalışmasıdır. Bunu bir görev olarak üzerinize alacaksınız." diye konuştu.

Gelecek yılın sonunda üye sayısında zirve yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Aydın, "Türkiye genelinde yürüttüğümüz kampanyayı İYİ Parti'nin gücünü, kuvvetini yukarılara çekerek hep birlikte başaracağız. Önümüzdeki yılın sonunda üyede zirveyi yakalamış, mahalle teşkilatlanması konusunda da bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmış İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz." ifadesini kullandı.