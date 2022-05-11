Korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 15 yaralı
Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’dan Çanakkale’ye çalışmak için giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet, TAG Otoyolu'nun Düziçi ilçesine bağlı Taşoluk mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada 8'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol