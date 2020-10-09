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  4. 09 Ekim 2020 16:06

Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil yoğun bakımda

Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı. Aydınlık, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil yoğun bakımda
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Kovid-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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