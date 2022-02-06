Koronavirüse yakalanan Erdoğan sağlık durumunu açıkladı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son sağlık durumunu açıkladı. Hastalığı hafif geçirdiğini belirten Erdoğan, çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunan siyasiler ve devlet başkanlarına Twitter üzerinden yanıt vermeye devam ediyor.