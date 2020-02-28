İletişim Başkanı Altun: ''Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Medyanın Ankara temsilcileriyle İdlib bilgilendirme toplantısı İletişim Başkanlığı'nda başladı.

İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

KREMLİN: ERDOĞAN VE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

İdlib'de 33 Mehmetçiğimizin şehit, 32 askerimizin de yaralandığı saldırı sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası peş peşe peşe açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyona hiçbir Rus uçağının katılmadığı belirtilirken, Suriye'deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşma yapılamayacağını söyledi. Lavrov açıklamasında "İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladmir Putin'in İdlib mutabakatının uygulanmasına ilişkin görüştüklerini açıkladı.

Lavrov ayrıca Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyonu devam ettirmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov yaptığı açıklamada "Suriye'deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşma yapılamaz. İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız" dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan Putin ve Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde durumu normalleştirmek için bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Öte yandan açıklamada Erdoğan ve Putin'in yakında üst düzey bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıklarını söylendi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Türk askeri olmaması gereken yerde rejim jetleri tarafından vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız."

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, bugün 16.00'da devam edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığında tekrar bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.