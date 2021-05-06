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Kritik görüşme tamam! Türkiye'den Mısır açıklaması

Türkiye Mısır arasındaki görüşmeler tamamlanırken Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin tamamlandığını açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.

Etiketler dışişleri bakanlık açıklama mısır
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