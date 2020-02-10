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  4. 10 Şubat 2020 23:50

Kritik İdlib toplantısı sona erdi: ''Misliyle karşılık verilecek

İdlib bölgesinde takviye olarak gönderilen askerlerimize yapılan saldırı sonrası yapılacak hamlelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

Kritik İdlib toplantısı sona erdi: ''Misliyle karşılık verilecek
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İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

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