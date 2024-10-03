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Kritik MGK toplantısı başladı: Masada Orta Doğu var

Kritik MGK toplantısı başladı: Masada Orta Doğu var
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantıda Orta Doğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in saldırıları gündeme gelecek.

 Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Orta Doğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak. 

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için diplomatik girişimler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele. Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınacak. Toplantıda, FETÖ ve DAEŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

AA

Etiketler milli güvenlik kurulu MGK orta doğu İsrail
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