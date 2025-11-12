  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kriz iddiaları sonrası ilk görüşme: Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek!

Kriz iddiaları sonrası ilk görüşme: Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek!

Kriz iddiaları sonrası ilk görüşme: Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek!
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarının ardından ilk kez bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşeceğini bildirdi.

ERDOĞAN'DAN "KRİZ YOK" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. "Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddialarına yanıt veren Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirterek, ''Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.'' demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ''Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok hatta bunların her saldırısından sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz'' açıklamasını yapmıştı. 

 

 

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli cumhur ittifakı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın güzel fenomeninden infial yaratan küstahlık! Sosyal medyanın güzel fenomeninden infial yaratan küstahlık! Erdoğan'ın enkaz üzerindeki fotoğrafı için olay yorum: ''23 yılın fotoğrafı gibi'' Erdoğan'ın enkaz üzerindeki fotoğrafı için olay yorum: ''23 yılın fotoğrafı gibi'' 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu 20 yaşındaki üniversiteli genç kız arkadaş evinde ölü bulundu Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı Milyonlarca memur ve emeklilere refah payı adımı İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi istendi; Cem Küçük canlı yayında İçişleri Bakanı'na seslendi İbrahim Tatlıses'in mal varlığına tedbir konuldu: Akıl zayıflığı, alkol, kumar bağımlılığı... İbrahim Tatlıses'in mal varlığına tedbir konuldu: Akıl zayıflığı, alkol, kumar bağımlılığı... Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş Müge Anlı'dan canlı yayında kan donduran korkunç iddia: Tecavüze mi uğradı ? Müge Anlı'dan canlı yayında kan donduran korkunç iddia: Tecavüze mi uğradı ? Burası Türkiye'nin ''ne ekersen onu biçersin'' köyü! Burası Türkiye'nin ''ne ekersen onu biçersin'' köyü! 20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı 20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı
İBB iddianamesinden çok sayıda ünlünün de adı yer aldı İBB iddianamesinden çok sayıda ünlünün de adı yer aldı Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Sosyal medyadaki doktor paylaşımları için kısıtlama kararı Tutuklanan Furkan Bölükbaşı'na bir kötü haber daha Tutuklanan Furkan Bölükbaşı'na bir kötü haber daha Bir çocuk şeker almak istedi, yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu; adeta savaş çıktı! Bir çocuk şeker almak istedi, yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu; adeta savaş çıktı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Büyük deprem 3-4 gün içinde olabilir!'' Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! Düğün yerinde ''park yeri'' cinayeti: 16 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü! ROK'tan İBB iddianamesi sonrası skandal ifadeler: ''Cesedi çıkarsa şaşırmam'' ROK'tan İBB iddianamesi sonrası skandal ifadeler: ''Cesedi çıkarsa şaşırmam'' Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı alarmı verildi! Çok sayıda ilimiz için önce sağanak yağış ardından da kar yağışı alarmı verildi! Kısmetse Olur ile ünlenip, Best Model seçilmişti... WWE ringine çıkacak! Kısmetse Olur ile ünlenip, Best Model seçilmişti... WWE ringine çıkacak! 20 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasında hem naaşlara hem de kara kutuya ulaşıldı! 20 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasında hem naaşlara hem de kara kutuya ulaşıldı!