Kriz iddiaları sonrası ilk görüşme: Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarının ardından ilk kez bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşeceğini bildirdi.

ERDOĞAN'DAN "KRİZ YOK" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. "Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddialarına yanıt veren Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirterek, ''Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.'' demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ''Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok hatta bunların her saldırısından sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz'' açıklamasını yapmıştı.