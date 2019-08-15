Kuleli Askeri Lisesi için yeni gelişme !

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında. Müze yapılacağına dair açıklamalar vardı. Bu konuda bir açıklama beklemek hakkımız” ifadelerini kullanmıştı. 'Araplara satıldı’ iddiasının ardından konuyu CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin meclis gündemine taşımıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "İstanbul Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir" demişti.

Bakan yardımcısı duyurdu

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ise "Kuleli Askerî Lisesi tarihî binası ( Süvari Kışlası) Bakanlığımıza müze olarak değerlendirilmek üzere tahsis edilmiştir. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Türk Askerî tarihi ve eğitimi açısından büyük öneme sahip bu alan için başka bir kullanım kararı yoktur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı kıyısında Çengelköy'de yer alan Kuleli Askeri Lisesi, 1845 yılında kuruldu. Lisenin amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) subay yetiştirmekti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kuleli Askeri Lisesi'nin eğitim hayatına son verildi.