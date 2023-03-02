Kulis: Erdoğan üst düzey isimleri görevden alabilir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, ''Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur'' sözleri kulisleri hareketlendirdi. Erdoğan'ın bazı üst düzey isimleri görevden alabileceği konuşuluyor.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

14 MAYIS'TAKİ SEÇİMLER ÖNCESİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ilk günlerinde yaşanan bazı olumsuzlukları Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı toplantılarda dile getirirken, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi bazı dengelerin değişebileceği ifade ediliyor.

ERDOĞAN SİNYALİ GRUP TOPLANTISINDA VERDİ

Değişimin sinyalini dün AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı "Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" açıklamasıyla veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerindeki il başkanları değiştirildi. Görevden alınan il başkanlarının yerlerine yeni atamalar yapıldı.

5 İL BAŞKANI DEĞİŞTİRİLDİ

Buna göre Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı.

SEÇİM İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA 6 YENİ İSİM

Yine AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi. Atanan yeni isimler daha önce belirlenen 9 isimle beraber seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

"ERDOĞAN ÜST DÜZEYDE BAZI GÖREVDEN ALMALARA İMZA ATACAK"

Kulislere düşen son bir iddiaya göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan seçimler öncesinde üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere imza atacak.