Kulisler hareketlendi: Kabineden kim gidecek, kim gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğini açıklamasının ardından kulisler hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. AK Parti içinde ve kabine için değişiklik sinyali veren Erdoğan, "Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir." dedi.

Erdoğan’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir.”

KABİNEDE KİMLER GİDİCİ?

Erdoğan’ın açıklamaları ile birlikte siyaset kulislerinde bakan loto yeniden başladı.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre AK Parti'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ın görevden alınması bekleniyor.

Ayrıca kabinede ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın değişeceği belirtilirken eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de yeniden kabineye gireceği iddia edildi.

AKILLARA KASIM GÜLPINAR GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı’nın değişeceği iddiaları akıllara Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Kasım Gülpınar’ı getirdi. Gülpınar’ın istifasında AK Parti ile masaya oturduğu ve YRP’den istifa etmesi karşılığında Tarım Bakanı'nı belirlerken kendisine danışılmasını istediği öne sürülmüştü.

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