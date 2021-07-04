Kulislerde bomba Soylu iddiası: Erdoğan, doğru zamanı bekliyor

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti kulislerinde sular durulmuyor. Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Soylu'ya ilişkin iddialarla ilgili serzenişte bulunduğu ancak Erdoğan'ın ''Gündemimizde yok'' dediği iddia edildi. Erdoğan'ın, Soylu'yu görevden almak için uygun zamanı beklediği konuşuluyor.

AK Parti’de suç örgütü lideri Se­dat Peker’in gerek İçişle­ri Bakanı Süleyman Soylu, gerekse parti içindeki isimler ile ilgili iddiaları nedeniyle “rahat­sızlık” yaşanıyor.

Milletvekillerinin Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “iddialarla ilgili serzenişte bu­lunduğu” ancak Erdoğan’ın “Gündemimizde Pe­ker yok” diyerek, kestirip attığı ifa­de edilirken, as­lında Erdoğan’ın “Soylu’yu görevden almak için doğru za­manı beklediğine” işaret ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Soylu’nun şu an­da görevden alınmaması ya da istifa ettirilmemesinin tek nede­ninin MHP Genel Başkanı Dev­let Bahçeli’nin, “terörle mücade­lenin aksayabileceği, bunun da Türkiye’ye zarar verebileceği” gerekçesiyle Soylu’nun arkasın­da durması olduğu ifade ediliyor.

AK Parti kulisleri bugünlerde ha­reketli. Hareketliliğin nedeni de suç örgütü lideri Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soy­lu ile ilgili iddiaları. İddialar karşısında her geçen gün ge­rek kabinede gerekse AK Parti için­de “Soylu’nun yalnız kaldığı” dil­lendirilirken, AK Parti’li milletve­killerinden ve parti yönetimin­den de Erdoğan’a, Soylu ile ilgili serzenişlerin geldiği belirtiliyor. AK Parti’deki milletvekilleri, “İddi­alar karşısında gereği yapılma­dığı takdirde kamuoyu nezdin­de hem parti hem de iktidar da­ha fazla yıpratılmak istenecek. Muhalefet bugünlerde iktidarı en fazla Soylu üzerinden eleştir­meye başladı. Ayrıca bu iddialar kamuoyunda da karşılık görme­ye başladı. Süreç 17-25 Aralık gibi işlemiyor. Orada Cumhur­başkanı Erdoğan’a yönelik, ba­kanlar üzerinden bir hamle ya­pılmak istenmişti. Bu, çok net­ti. Ancak iddialarla ilgili somut bir açıklama yapılamamış olma­sı AK Parti’nin elini güçsüzleştiri­yor” değerlendirmeleri yapılı­yor. AK Parti içinde, Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüş­mesinde de “Soylu’nun Şentop’a verdiği yanıtın tatminkâr bulun­madığı” konuşuluyor. Soylu’nun “Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var” sözlerinin ar­dından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin “Şentop’a yüklendi­ğine” dikkat çekilirken, “AK Parti’li milletvekillerinin de töhmet al­tında kaldığı” belirtiliyor.

‘SÜRECİ YILDIRIM GÖTÜRDÜ’

AK Parti’de, Soylu’nun, döne­min başbakanı Ahmet Davutoğ­lu ile ilgili “MYK üyelerini din­lettiği ve ‘hepinizin odaların­da neler konuştuğunu dinletiyo­rum ve biliyorum’ dediği süreç­le ilgili anlattıklarında “yanlış­lıklar olduğu” da konuşuluyor. Davutoğlu’nun, başbakanlıktan azline giden süreçte parti içinde “Süleyman Soylu’nun değil, Bi­nali Yıldırım’ın etkin olduğu, sü­reci Yıldırım’ın götürdüğünün” altı çiziliyor. MKYK öncesi top­lanan imzalarda da “Soylu’dan çok Yıldırım’ın aktif rol aldığı ve ‘Davutoğlu’nun parti kodla­rına aykırı hareketlerini bizzat Yıldırım’ın tespit ettiği” ileri sü­rülüyor.

‘ERDOĞAN BİR YERE NOT ETTİ’

Soylu’nun televizyon prog­ramlarındaki sözlerinin ardın­dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ta­rafından da “uyarıldığına” dik­kat çekilirken, bu sözleri nede­niyle de gerek kabine içinde ge­rekse AK Parti içinde tepki topladı­ğı belirtiliyor. Soylu’nun kabine ile gerginliğinin önce eski Ha­zine ve Maliye Bakanı Berat Al­bayrak ile başladığı, sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Ko­ca ile “tepe noktasına ulaştığı” dillendiriliyor. Covid - 19 salgı­nının en başında uygulanan so­kağa çıkma kısıtlamasıyla ilgi­li yurttaşların paniğe kapılma­sı ve ardından Soylu ile Koca’nın arasında gerginlik yaşanması ve Soylu’nun istifa etmesi de örnek gösteriliyor. Soylu’nun, bir gece ansızın istifa hamlesiyle “terörle mücadeledeki başarısı nedeniyle kabine içinde kendini test etme­ye çalıştığı ve bir noktada da ba­şarılı olduğuna” dikkat çekiliyor. Ancak AK Parti içinde “Cumhurbaş­kanı Erdoğan bu hamleyi unut­madı, bir yere not etti” yorum­ları da yapılıyor. Erdoğan’ın da “uygun bir zamanda Soylu’nun görevden azlini isteyeceği” ileri sürülüyor.

BRİFİNG ALMADI

Soylu ile ilgili Peker’in iddiala­rı sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı hamle de ko­nuşuluyor. AK Parti’de, “MHP lideri Bahçeli, Soylu ile ilgili adım at­tı çünkü Soylu özellikle 15 Tem­muz darbe girişimi sonrasında yürütülen terörle mücadelede et­kin bir isim. Bahçeli, hem terör­le mücadelenin aksaması duru­munda Türkiye’nin zarar göre­ceğini düşünüyor hem de ‘bir suç örgütü lideri karşısında ka­binenin güçlü olması’ gerekti­ğine işaret ediyor. O nedenle de Soylu’ya destek veriyor. Ancak Soylu, bu hamleleriyle kabine ve AK Parti içindeki varlığını düşü­rüyor. Cumhurbaşkanı da gerek kabinedeki gerekse AK Parti’deki ra­hatsızlığı bildiği için yan yana görünmekten kaçınıyor” yorum­ları yapılıyor. Erdoğan’ın, bu ne­denle de Soylu’yu Cumhurbaş­kanlığı Sarayı’nda düzenlenen iki törene çağırmadığı, “yan ya­na görünmek istemediği” ifade ediliyor.

Öte yandan kulislerde son ola­rak Erdoğan’ın, asayiş ile ilgi­li brifingi de Soylu’dan almadığı konuşuluyor. Soylu’nun yerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan’dan brifing aldığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet