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Kulislerden sızan iddia: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyecek

Kulislerden sızan iddia: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in karşı çıkmayacağı konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik "Biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim" sözleri sonrası, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Cumhuriyet’in aktardığı bilgiye göre “Kılıçdaroğlu, adaylığa bir adım daha yaklaştı.” Akşener’in de “Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına itiraz etmeyeceği” öğrenildi. Akşener’in de bu konuda kararı “CHP’ye bıraktığı, gerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gerekse CHP’nin göstereceği bir başka isme itiraz etmeyeceğinin” altı çizildi.
 
Ancak Akşener’in, “Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse, bunun CHP’ye faturası ağır olur” dediği iddia edildi. İyi Parti kanadı, Akşener’in, “Başbakanlığa adayım” şeklindeki açıklamalarını anımsattı. İyi Parti’nin stratejisini çok önceden kurduğu ve “Akşener’in bu açıklamayla Millet İttifakı’nın önünü açtığı” ifade edildi.

Cumhuriyet

Etiketler kemal kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı millet ittifakı meral akşener
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