Kulislerden sızan olay iddia: ''Erdoğan 'Beni kandırdınız' diye partililere kızdı''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın AK Partili yöneticilerin ve milletvekillerin bulunduğu toplantıda EYT düzenlemesinin eleştirerek EYT’nin maliyetinin beklenenden fazla çıkması üzerine partililere "Beni kandırdınız" diyerek diye tepki gösterdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllarca "bana sakın bununla gelmeyin" diyerek reddettiği ancak son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde "müjde" olarak duyururarak yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin AK Parti'nin içinde büyük bir krize yol açtığı öne sürüldü.

Gazeteci Nuray Babacan Nefes gazetesindeki köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın EYT konusunda partililere 'Beni kandırdınız' diyerek kızdığı öne sürüldü.

AK Partili yöneticilerin ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda yaşananlara dair kulis iddialarını gündeme taşıyan Nuray Babacan, toplantıda EYT konusu açıldığında neredeyse herkesin düzenlemeden ve ortaya çıkan sonuçlardan şikâyet ettiğini yazdı.

Babacan, toplantı sırasında söz alan bir AK Partilinin şunları söylediğini yazdı:

"Sorumluluğu kime atıyoruz? Bunu biz yapmadık mı? 'Bizi zorladılar' gibi bir savunma yapamayız. EYT düzenlemesinin hata olacağını o dönem söyleyenlerin sözleri dikkate alınmadı. Bununla da kalmadı, Cumhurbaşkanını eksik ve yanlış bilgiler verildi. 'Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 25 milyar lira' dendi. 300 milyar lira olduğu ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı ‘beni kandırdınız’ diye kızdı. Maliyetin sürekli katlanarak artacağını ve devam edeceğini söyleyenler dikkate alınmadı…"

