Kulislere bomba gibi düşen Prof. Dr. Özgür Demirtaş iddiasında yeni gelişme

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelerek, Demirtaş'a "para yönetimini devretme" teklifi sunduğu iddia edilmişti. Bu çarpıcı iddia ile ilgili beklenen açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ünlü finans profesörü Özgür Demirtaş ile dün akşam yemek yedi. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş’a "para yönetimini devretme" teklifinde bulunarak, Türkiye’ye yatırım çekme konusunda destek istediği iddia edildi.

Bir haber sitesinde yer alan ve "CHP kaynakları"ndan edinildiği iddiaya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun , dün akşam ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile İstanbul Harbiye’deki Hilton Oteli’nde baş başa yemek yediği bu yemekte de ekonomi, seçim stratejileri ve adaylık tartışmaları gibi önemli başlıklar ele alındığı iddia edilmişti.

Hatta bu "sürpriz buluşma" iddiası bir anda kulisleri sallayan bir iddiaya dönüşmüş ve Kılıçdaroğlu'nun Prof. Dr. Özgür Demirtaş’a ‘para yönetimini devretme’ teklifinde bulunarak, Türkiye’ye yatırım çekme konusunda destek istediği öne sürülmüştü.

AÇIKLAMA GELDİ, YALANLANDI

Ancak CHP'den edinilen son bilgilere göre böyle bir teklifin olmadığı belirtildi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: "HAY ALLAHIM YARABBİM"

Kılıçdaroğlu-Demirtaş görüşmesi sosyal medyanın da gündemine yansıdı. Kullanıcılardan biri, Demirtaş'ın yüzü ile 100 Dolar üzerindeki Benjamin Franklin portresini birleştirdiği görseli paylaşarak "Özgür Demirtaş parayı yönetirse TL ;" notunu düştü.

Paylaşımı alıntılayan Demirtaş gönderisine "Hay Allahım yarabbim" ifadelerini ekledi.

Hay Allahım yarabbim 🙋‍♂️🤦‍♂️🤓 https://t.co/shdKaElXUP — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 2, 2022

KILIÇDAROĞLU KALKINMA PLANI'NI AÇIKLAYACAK

Kılıçdaroğlu’nun partisinin “Kalkınma Planı”nı açıklayacağı “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Duyurusu günler öncesinden yapılan bu etkinliğin ana başlığı ise ağırlıklı olarak ekonomi olacak.

Program öncesinde “Kalkınma Planı”nı hazırlayan kadroda; dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Angela Merkel'in başbakanlığı döneminde sağ kolu olan Jeremy Rifkin, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo’nun da yer aldığı duyuruldu.

Kılıçdaroğlu yurt dışı ziyaretleri kapsamında ekonomi kadrosunu kurdu, alanında uzman birçok isme danıştı. Bu kadro arasında dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Hacer Foggo ve Angela Merkel'in sağ kolu Jeremy Rifkin de yer alıyor.

PROF. DR. DEMİRTAŞ, CHP'NİN YENİ KADROLARINA ÖVGÜ YAĞMURU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı 'Kalkınma Planı'nı hazırlayan kadronun içinde dünyaca ünlü Türk ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun yer almasına ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan övgü dolu sözler geldi.

CHP’nin danıştığı kadroda, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo da yer alırken Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ekonomi kadrosu, Demirtaş'ı oldukça memnun etti.

Daron Acemoğlu'nun CHP programına destek vermesi sonrası Özgür Demirtaş’tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. "Daron Acemoğlu’nu kim yanına çekerse doğru yapmıştır, mükemmel yapmıştır" diyen Özgür Demirtaş, "Prof Dr. Daron Acemoğlu’na kim danışmamışsa yanlış yoldadır. Helal olsun. Türkiye için çok sevindim" dedi.

Bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Hepsi Mükemmel tercihler: Refet Türkiye’nin en iyi Makrocularındandır. Hakan (Kara) Türkiye’nin en iyi Merkez Bankacılarındandır. Ufuk (Akçiğit) Türkiye’nin yurtdışındaki en iyi Starlarındandır. Daron Acemoğlu’da yıllardır yazdığım gibi devdir." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta partisinin ekonomi yol haritasını ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlığıyla açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor. Yol haritasının Türkiye’nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu ve üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

ACEMOĞLU DA KONUŞACAK

İstanbul’da düzenlenecek olan toplantıda Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından ABD’deki saygın üniversitelerden MIT’te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyada yazılarından en fazla alıntı yapılan iktisatçı olarak gösterilen Prof. Dr. Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla konuşacak.

MERKEL’İN SAĞ KOLU DA EKİPTE

Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin. Almanya'da Angela Merkel’in Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin ‘fikir babası’ olarak kabul edilen Rifkin’le birlikte Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki isimlerden. Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isimse CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.