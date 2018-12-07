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  4. 07 Aralık 2018 22:07

Kulisleri harekenlendiren açıklama: ''Adaylar belli oldu''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Kulisleri harekenlendiren açıklama: ''Adaylar belli oldu''
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz önemli açıklamalarda bulundu. Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır" dedi.
 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'nin 51 belediye başkan adayını büyük oranda belirlediğini açıkladı. Durmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

"MHP, CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEMEKTE KESİN KARARLI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyecektir. Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İP ve HDP'den oluşan zillet ittifakının karşısında, MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

İHA

cumhur ittifakı , mhp
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