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Kulisleri hareketlendiren paylaşım: Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?

Kulisleri hareketlendiren paylaşım: Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
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Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını ''Geliyor, gelmekte olan'' notuyla paylaşması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasi hayatını sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti. 

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşan Bedri Ağaç, ''Geliyor, gelmekte olan'' notunu düştü. Ağaç'ın paylaşımı ''Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?'' yorumlarına neden oldu. 

İşte o paylaşım:

Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını ''Geliyor, gelmekte olan'' notuyla paylaşması dikkat çekti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" 

Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında şu ifadelerini kullanmıştı: "Sevgili Yurttaşlarım, 2025, ülkemizin hak ettiği adaleti, huzuru ve refahı birlikte güçlendireceğimiz bir yıl olacak. Emeğiyle geçinen işçiden gençlerin hayallerine, kadınların hak arayışından çiftçimizin toprağına, hepimizin taleplerine yanıt verecek bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ortak değerlerimizle güçlenen, birliğimizi pekiştiren bu yürüyüş, hepimizin emeğiyle daha sağlam bir şekilde sürecek. Geçmişte yaşanan zorlukları geride bırakırken, geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Hepimizin farklı hikâyeleri var ama özlemimiz aynı: Adil, eşit ve onurlu bir yaşam. Bu özlem, dayanışmamızla gerçek olacak. Umudumuzu hep canlı tutalım, kardeşliğimizi ve birliğimizi her koşulda koruyalım. Unutmayalım ki bu ülkenin kaderi hepimizin ortak ellerinde şekilleniyor. Huzurlu, adil ve umut dolu bir yıl diliyorum."

 

 

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu CHP bedri ağaç
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