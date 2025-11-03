Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu

  1. Anasayfa
Ankara kulislerine dikkat çeken bir milletvekili transferi iddiası düştü... Eski MHP'li ve İYİ Partili milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçmeye hazırlandığı, transfer için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da devrede olduğu öne sürüldü. Koray Aydın'dan kulisleri sallayan iddiaya yanıt geldi.

MHP ile yolları ayrılan ve İYİ Parti'ye geçen, ardından İYİ Parti'den de istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceği iddia edildi. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi. 

Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği öne sürüldü.

Koray Aydın sessizliğini bozdu

Kulisleri sallayan iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Koray Aydın, ''Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir'' diyerek şunları kaydetti:

"CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir.Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine."

