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Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin ortak basın toplantısında Atatürk'ün ismi sansürlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basın toplantısı düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin açıklamaları sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. 

Toplantı sırasında açıklama yapan Başbakan Ali,  Mustafa Kemal Atatürk'ün reformist kişiliğine ve karizmatik liderliğine vurgu yaptı. 

Ancak Külliye’deki çevirmen, Atatürk'ün ismini sansürleyerek konuşmayı, devamında ismine hitaben teşekkür edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı.

TERCÜMAN HAKKINDA KARAR

Odatv'nin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre tercümanın dışarıdan getirildiği ve bir daha o tercümanla çalışmayacakları belirtildi.  

Etiketler cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan etiyopya başbakanı atatürk sansür tercüman
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