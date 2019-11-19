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  4. 19 Kasım 2019 09:40

Kumar oynamanın cezası arttırıldı!

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre kumar oynamanın cezası 1.000 TL'ye yükseltiliyor. Kabahatler Kanunu'na göre halihazırda kumar oynamanın cezası 320 TL.

Kumar oynamanın cezası arttırıldı!
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda da değişiklik öngörüyor.

Kanun teklifinde yer alan bir maddeye göre kumar oynamanın cezası 1000 TL'ye yükseltilecek.

Halihazırda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesine göre kumar oynamanın cezası 320 TL.

Bu ceza işlenen kabahatin bahis kapsamına sokulup sokulmamasına bakılarak değişebiliyor.

AK Partili isim kumarhanede görüntülendi!AK Partili isim kumarhanede görüntülendi!

 

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