Kur-an'ı Kerim'e çirkin saldırı: Hollanda Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'in hedef alındığı saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in hedef alındığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Saldırı lanetlenerek, "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir kişinin 22 Ocak’ta kutsal kitap Kur'an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsveç’in ardından bu kez Hollanda’da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır. Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir" denildi.

Hollanda Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilerek, "Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir. Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

DHA