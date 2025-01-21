İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'ya rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Zorlu, 2 Ocak'ta partisinden istifa etti.

İstifasını açıklayan Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Erdoğan, AK Parti Ankara 8. İl Kongresi'nde taktı.

Kürşad Zorlu: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

Kürşad Zorlu, yeni partisinin il kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından çıktığı kürsüde gece gündüz uyumadan partisi için çalışacağını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu: “Bu büyük buluşmada sizlerle bir arada durmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla, cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte, cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum. Bilge Kağan’ın dediği gibi gündüz oturmadan, gece uyumadan, bu mukaddes yolda daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan sayın cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum."