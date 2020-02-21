Kürtçe önerge, Kürtçe olduğu için reddedildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, 21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeniyle Kürtçe üzerindeki baskılara ilişkin Kürtçe’nin Kirmançkî lehçesiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Ancak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verilen önerge Meclis’in Genel Evrak Bölümü tarafından Türkçe olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Öcalan’ın verdiği önergede, anadilde eğitim hakkının evrensel bir hak olduğunu belirtilerek, Türkiye’de anadilde eğitim görme hakkına dönük engellemelerin devam ettiğine dikkat çekildi.

Önergede, aşağıdaki sorular Kürtçe olarak yer aldı:

Dünyanın birçok ülkesinde dillerin korunmasına, yaşatılmasına yönelik programlar hayata geçirilmekte olup, Türkiye’de bu alanda yapılan bir program var mıdır?

Kaybolma tehlikesi altında olan dillerin korunmasına yönelik çalışmanız var mıdır?

Yaklaşık 4-6 milyon insanın anadili olarak kabul edilen Kurmançkî UNESCO’nun yayınladığı rapora göre kaybolma tehlikesi altında olan dillerden biridir. Türkiye’deki nüfus oranına göre Türkçe ve Kürtçe’nin Kurmancî lehçesinden sonra en çok konuşulan lehçe konumunda olan Kirmançkînin korunmasına ilişkin çalışmanız var mıdır, varsa nelerdir?

Türkiye’de konuşulan tüm anadillerde eğitimin anayasal ve yasal güvenceye alınmasına yönelik çalışmanız var mıdır?.