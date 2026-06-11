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Kurtulmuş'tan CHP'deki krizde Kılıçdaroğlu'nun makam odası talebine dikkat çeken yanıt

Kurtulmuş'tan CHP'deki krizde Kılıçdaroğlu'nun makam odası talebine dikkat çeken yanıt
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ile Özgür Özel yönetimi arasında yaşananlara dair konuştu. Meclisin partilerin iç işlerine taraf olmayacağını belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun makam odasını talep etmesini "büyük resimde bir detay" olarak değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde 'mutlak butlan' kararı sonrası baş gösteren ve Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ile seçilmiş yöneticiler (Özgür Özel cephesi) arasında devam eden yönetim krizinin yankıları Ankara kulislerinde sürüyor.

Konuya ilişkin en net resmi değerlendirme ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kılıçdaroğlu'nun makam odası talebi de dahil olmak üzere pek çok iddiaya yanıt veren Kurtulmuş, Meclis'in bu iç tartışmalarda kesinlikle taraf olmayacağının altını çizdi. 

"TBMM, Partilerin İç İşlerine ve Tartışmalarına Karışmaz"

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında, CHP'deki krizin Meclis ayağına ve kurumun sergileyeceği tutuma dair öne çıkan mesajlar şu şekilde sıralandı...

TBMM'nin yetki ve hareket alanının; meclis iç tüzüğü, partilerin kendi tüzükleri ve grup iç yönetmelikleri ile kısıtlı olduğu vurgulandı.

Herhangi bir partinin iç meselesinde Meclis'in taraf olmasının "asla düşünülemeyeceğini" ifade eden Kurtulmuş, TBMM'yi taraflardan birinin yanına çekme çabalarının sonuçsuz kalacağını belirtti.

Meclis Başkanı, ana muhalefet partisine bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kurumsal kimliklerini korumaları yönünde tavsiyede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "Makam Odası" Talebine Yanıt

Siyasi kulislerde en çok konuşulan konulardan biri olan; Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mevcut şartlarda Özgür Özel'e ait olan makam odasının kendisine tahsis edilmesini talep ettiği iddiaları da Kurtulmuş'a soruldu.

Bu tarz talepleri "Büyük resmin içinde detay" olarak nitelendiren Numan Kurtulmuş, TBMM'nin atması gereken idari bir adım olursa bunun zamanı geldiğinde atılacağını söyledi. Ancak parti içi kanatlar arasında bir çelişki veya çatışma varsa, bunu çözecek makamın TBMM Başkanlığı olmadığının altı bir kez daha kesin bir dille çizildi.

İHA

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