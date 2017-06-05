Kurtulmuş'tan flaş açıklama ! Erdoğan devreye girdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Körfez'de yaşanan krizle ilgili "Cumhurbaşkanımız, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif biçimde sürece dahil olmuştur.

Sayın cumhurbaşkanımızın görüşmeleriyle birlikte ümit ediyoruz ki mesafe alınır. Dolayısıyla önemli bir kriz olarak görülüyor. Bunun daha fazla büyümemesi gerekiyor. Türkiye olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı sıfatıyla da, bugün de başlamıştır, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, bunların bir kısmı İslam ülkeleridir, bir kısmı Batı ülkeleridir, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur" diye konuştu.

İşte Kurtulmuş’un açıklamalarından ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem, bu Ocak-Mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur önceki yıllara kıyasla. Bir önceki yıla kıyasla da bu dönemde örgüte katılanların sayısında yaklaşık yüzde 90'lık azalmanın ortaya çıktığı anlaşılmıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde başta PKK terörü olmak üzere, bütün terör örgütleri milletimizin, güvenlik kuvvetlerimizin bu kararlı tutumları karşısında diz çökecekler ve inşallah terör Türkiye'nin gündeminden uzaklaştırılacak ya da gündemin en alt sıralarına atılacaktır.

Mahrem imamlardan ya da mahrem yapılanmanın içerisinde var olanlardan bir kısmı etkin pişmanlık yasasından istifade etmek için itirafçı olmuşlar ve çok sayıda önemli bilgiyi soruşturmalar sırasında savcılara vermişlerdir.

-Türkiye için Suriye’de esas olan siyasi çözümün bir an önce ortaya konulmasıdır.

-AB ile ilişkilerde fasılların açılmasını önemli bir adım olarak görüyoruz.

ALMANYA’NIN İNCİRLİK’TEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

Bu görüşmenin yapılmış olması bile başlı başına olumlu bir adımdır. Bakanımız Türkiye’nin hassasiyetlerini meslektaşına aktarmıştır.

İncirlik üssü Türk üssüdür. Konya’daki üs ise NATO üssüdür. Alman heyetinin şimdilik üssü ziyaretinin uygun olmadığı ifade edilmişti.

Daha ileri adımların atılması için çalışacağız.

Türkiye nasıl bir misyon üstlenecek? Türkiye Katar ilişkilerini nasıl etkiler?

Öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Ortadoğu yeterince karışık. Ciddi manada siyasi istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ortadoğu artık yeni bir krizi kaldıracak noktada değildir. Yeni ve büyük bir krizin ortaya çıkmaması için aklı selimle hareket etmelerini temenni ederiz. Türkiye olarak Katarla da diplomasi kanallarını açık tutarak, diplomasiyle çözüm bulunması kanaatindeyiz.

Cumhurbaşkanımız, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif biçimde sürece dahil olmuştur. Sayın cumhurbaşkanımızın görüşmeleriyle birlikte ümit ediyoruz ki mesafe alınır. Dolayısıyla önemli bir kriz olarak görülüyor. Bunun daha fazla büyümemesi gerekiyor. Türkiye olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz.

Bu kadar gerginlik falan konuşuluyor. İncirlik bir Türk üssü. Onun altını bir kere daha çizmek isterim. İncirlik üssünden çekilip çekilmeme kararı, Almanya’nın kendi kararıdır. Nihayetinde Alman parlamentosu buna karar verecek. İncirlik’ten çekilip çekilmeme kararı Almanya’nın kendi kararıdır.

Kabine revizyonu gündemde mi?

Sayın başbakanımız çok kısa bir şey söyledi. Siyasetin doğası gereği bir takım görevler bazı insanlara tevdii edilir, sonra başkalarına da tevdii edilir. Kabine revizyonu, bakan değişimi, bunlar siyasette olan şeylerdir. Bunlar konuşulmaz, ihtiyaç ortaya çıkarsa, her hükümetin bir hedefi var, programı var, bu program çerçevesinde şöyle değil de böyle olsun derlerse bu yapılır.