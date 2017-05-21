Kurtulmuş'tan ''kabine değişikliği'' açıklaması

AK Parti'deki MYK ve MKYK değişikliklerinin olacağını hatırlatan Kurtulmuş, kabine revizyonu sorusuna da yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kabine değişikliği için "Gerekirse Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik yapılır." dedi.



Kurtulmuş Habertürk canlı yayınında şunları söyledi:

2019'a kadar 2 yıl süremiz var ama siyaset bu kadar vakit kullanmayı mümkün kılmaz. Uyum yasalarını çıkarmak, geçiş sürecinin gerektirdiği adımları atmak, bütün bunları götürecek olan da AK Parti kadrosu. Bu kongrenin en önemli amacı da bu. AK Parti yeni dönemi taşımaya hazırdır.