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Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'te bütçe mesaisinde konuşuyor. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Adaylığınızı ilan edin." dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle; Gazi meclisi saygıyla selamlıyorum. Biz Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki buyrun adaylığınızı ilan edin. Buradaki konuşması cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmasıydı. Faizle ilgili yanlış rakamları paylaşmayın. Zor zamanlardan geçiyoruz. Salgın döneminin ekonomik ve siyasi koşulları başka. Bunların hepsinin ne olduklarını bilen ve bunlara karşı vaktinde tedbirleri almaya çalışan bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Enflasyon bütün ülkeleri etkileyen durumdadır. Rusya - Ukrayna savaşının getirdiği gerginlikler yepyeni bir dünyayı karşımıza çıkarmıştır. Türkiye başından itibaren gelişmeleri çok iyi takip etti. Daha güçlü üretimler yapacağız. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için elimizden gelen her türlü desteği ortaya koyuyoruz.  Bu dönemde Türkiye 3 tane önemli noktada gerçekten pozitif ayrışma içerisindedir. Büyük milletlerin büyük hayalleri olur.

Etiketler adaylıok kurtulmuş
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