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LeMan'dan olay olacak ''damat'' karikatürü

LeMan'dan olay olacak ''damat'' karikatürü

Karikatür dergisi LeMan, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı konu eden bir karikatür yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin günlerdir sürdürdüğü 'Damat Nerede?' kampanyasına sert sözlerle yanıt verdi.

Berat Albayrak'a sahip çıkan Erdoğan, "En büyük talihsizliği damat sıfatının birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri konu alan LeMan, Erdoğan'ın Albayrak'ı övdüğü bir karikatür yayımladı.

İşte o karikatür:

Erdoğan: ''Damat kadar taş düşsün başınıza''Erdoğan: ''Damat kadar taş düşsün başınıza''Politika

 

Etiketler berat albayrak recep tayyip erdoğan leman karikatür kapak
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