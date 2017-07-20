Leyla Zana'nın milletvekilliği düşecek mi ?

TBMM Başkanlık Divanı HDP’li Leyla Zana'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesini gündeme aldı.



Yemini geçersiz sayıldığı için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu.

GENEL KURULA GELİRSE KESİNLEŞECEK

Geçersiz yemin ve devamsızlık nedeniyle fiilen düşmüş olan vekilliği ile ilgili TBMM Başkanlık Divanı milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde bir karar verirse Zana'nın dosyası önce Karma Komisyon'a ardından Meclis Genel Kurulu'na getirilerek milletvekilliği düşürülebilecek.