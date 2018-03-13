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  4. 13 Mart 2018 23:18

Liberallerin eski lideri Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Liberallerin eski lideri Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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1 Kasım seçimlerinden sonra milli iradeye saygı duymadığını söyleyen LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, milli iradeyle probleminin olduğunu söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Cem Toker, "Milli irade mi istiyor limonataya özel tüketim vergisini koy, dünyanın en pahalı benzinini bana sat, nasıl oluyor bunlar?" diye sordu.

Cem Toker, "Çocuk tacizlerini araştırma komisyonu reddediliyor. Kimse sormuyor ulan ben sana oy verdim maaş verdim sen hangi yetkiyle bunu reddediyorsun, bunu diyemiyor, demiyor. Bunu demeyen milli iradeye benden saygı bekliyorsunuz" diye konuştu.

“NİYE SURİYE’Yİ DAĞITTIK ?”

Cem Toker, "Bugün Suriye'de olmamız tamam haklı gerekçemiz var yüzde yüz desteklerim ama niye Suriye'yi dağıttık? Yandaki evde yangın çıktı biz benzin döktük, şimdi aman bizim eve sıçramasın diye kendimiz gidiyoruz yangını söndürmeye ve bizim itfaiyecilerimiz yanıyor orada, bunu sorgulamayan milli iradeyle benim sorunum var arkadaş" dedi.

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