TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Oturumda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Büyük tartışmalara yol açan tezkere 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyu çıktı ve tezkere Meclis'ten geçti.

Tezkere, AK Parti, MHP ve BBP'nin oyları ile kabul edildi. Tezkereye yedi parti CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ret oyu verdi.





Kaynak Yeniçağ: Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

USUL TARTIŞMASI ÇIKTI

CHP, başkanın tatilde olan Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi olmadığnı öne sürerek usul tartışması açtı.

Usule ilişkin itirazlara yanıt veren Şentop, Anayasa'nın 93'üncü maddesine göre toplantı çağrısını yaptığını söyledi. Şentop, TBMM'yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdığına dikkati çekerek, bunun Anayasa ve İçtüzük'e uygun olduğunu vurguladı.

Meclisi tatilde ve ara vermede toplantıya çağırmaya yönelik kuralların, Genel Kurulun ara vermesi halinde de geçerli olacağına işaret eden Şentop, "21 Aralık'ta alınan karar, bir tatil ve ara verme kararı değildi. TBMM bir tatilde ve ara vermede değildi. Sadece Genel Kurul toplanmama kararı almıştı. Ben TBMM'yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdım. Aynı şey değil çünkü 21 Aralık'ta alınan karardan sonra TBMM'de komisyonların çalışmalarını sürdürmelerine bir engel yoktu" diye konuştu.