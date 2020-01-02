''Libya'ya asker göndermek Anayasa'ya aykırı''

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi planı üzerine açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Libya'da halen Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ile General Hafter komutasındaki askerlerin yoğun çarpışmalar içinde olduklarını hatırlatan Türk, Libya'ya asker göndermenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Türk'ün açıklaması şu şekilde:

"Libya'ya Türk askerinin silah kullanmasını gerektirecek şekilde gönderilmesi, Anayasa'nın 92. maddesinin dışına çıkan bir uygulama olur. Bu, Türkiye'nin fiilen savaşa girmesi demektir."





