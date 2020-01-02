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  4. 02 Ocak 2020 11:09

''Libya'ya asker göndermek Anayasa'ya aykırı''

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, “Libya’da iç savaş var. Türkiye’nin böyle bir savaşta kaybedeceği tek bir Mehmetçiği yoktur” dedi ve Libya'ya asker göndermenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

''Libya'ya asker göndermek Anayasa'ya aykırı''
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Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi planı üzerine açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Libya'da halen Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ile General Hafter komutasındaki askerlerin yoğun çarpışmalar içinde olduklarını hatırlatan Türk, Libya'ya asker göndermenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Türk'ün açıklaması şu şekilde:

"Libya'ya Türk askerinin silah kullanmasını gerektirecek şekilde  gönderilmesi, Anayasa'nın  92. maddesinin dışına çıkan bir uygulama olur. Bu, Türkiye'nin  fiilen savaşa girmesi demektir."
 
 
 

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Türkiye , Libya , açıklama , Anayasa , Adalet Bakanlığı , Tezkere , Hikmet Sami Türk
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