Liderler bayramda nerede olacak ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na İstanbul'da, Başbakan Yıldırım ise memleketi Erzincan'da girecek. CHP Lideri Kılıçdaroğlu bayram boyunca yürüyüşünü sürdürecek, MHP Lideri Bahçeli ise bayramda Ankara'da olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda ailesiyle İstanbul'da olacak.

Başbakan Binali Yıldırım, arife günü memleketi Erzincan'a gidecek ve hemşehrileriyle iftar yapacak. Bayramın birinci gününü de Erzincan'da geçirecek Yıldırım, ikinci gün ise Ankara'da bayramlaşma programına katılacak.

KILIÇDAROĞLU YÜRÜYÜŞE BAYRAMDA DA DEVAM EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe bayramda da devam edecek. Kılıçdaroğlu yürüşü sırasında mola verdiği yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaşacak.

MHP, BBP, DSP VE SAADET PARTİSİ LİDERLERİ ANKARA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, ilk gün bayram namazını Gazi Camisi'nde kılacak, ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Bahçeli, bayramın ikinci günü ise parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda kılacak. Destici, ikinci gün parti genel merkezinde partililerle bayramlaşma programına katılacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bayramda Ankara'da olacak. Aksakal, ikinci gün parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Bayram namazını Hamidiye Camisi'nde kılacak Karamollaoğlu, bayramın ikinci günü öğle namazından sonra parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

HDP'Lİ KEMALBAY VE VATAN PARTİSİ LİDERİ İSTANBUL'DA

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da olacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de Ramazan Bayramı'ndaki adresi İstanbul.