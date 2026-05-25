Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde hazır bulunacak. Kılıçdaroğlu burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek tebrikleri kabul edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.

