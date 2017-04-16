Liderlerin oy kullandığı sandıktan ne çıktı ?

Referandumda liderlerin oy kullandığı sandıklardan bakın hangi sonuç çıktı...

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN "EVET" ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta seçmenlerin tercihi "evet" oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile oy kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3248 numaralı sandıkta sayım tamamlandı.

Sandıkta kayıtlı 409 seçmenin 354'ü oy kullanırken, oyların 3'ü geçersiz sayıldı.

Geçerli oyların 205'i "evet", 146'sı "hayır" çıktı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN SANDIĞI "HAYIR" DEDİ

Başbakan Yıldırım'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde oy kullandığı sandıktan "Hayır" oyu çoğunlukta çıktı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde oy kullandığı sandıktan "Hayır" oyu çoğunlukta çıktı.

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oy verme süresinin sona ermesiyle, sandıklar açılmaya başlandı.

Oy sayım işleminin devam ettiği İzmir'de Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'ndaki "1085" nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Sayım sonrası 378 kayıtlı seçmenin bulunduğu sandıktan 323 oy çıktı. Başbakan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 323 seçmenin oy kullandığı sandıktan 175 "Hayır", 144 "Evet" oyu çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

YILDIRIM'IN KÖYÜNDEN 'EVET' ÇIKTI

Başbakan Yıldırım'ın köyünde yapılan referandumda ise 83 'evet' oyu çıkarken, 2 kişi 'hayır' oyu kullanıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı Köyündeki seçimlerde 88 seçmenden 85'i sandık başına gitti. Çıkan sonuçlarda 83 kişi 'evet' oyu kullanırken, 2 oy ise 'hayır' çıktı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Erzurum merkezde kullandığı 1114 nolu sandıkta, 237 Evet, 115 Hayır oyu çıktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kars'ta oy kulandığı 1057 nolu sandıkta ise 199 kişi Hayır, 144 kişi ise Evet oyu verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SANDIĞINDAN "HAYIR" OYU ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan 269 "Hayır" oyu çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokulundaki 4142 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 406 seçmenden 371'i oy kullandı.

Sandıktan 269 "Hayır", 95 "Evet" oyu çıkarken, 7 oy geçersiz sayıldı.

BAHÇELİ'NİN SANDIĞI "HAYIR" DEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan 305 'hayır' oyu çıktı.

MHP lideri Bahçeli'nin Ankara'da oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1285 numaralı sandıkta sayılan 368 oyun 57'si 'evet', 305'i 'hayır' ve 6'sı geçersiz çıktı.