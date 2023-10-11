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Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti! Bir parti ''hayır'' dedi

Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti! Bir parti ''hayır'' dedi
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Türk askerinin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis'te kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda tezkere kabul edildi.

Tezkereye Yeşil Sol parti Grubu ’hayır’ oyu verirken diğer parti grupları ’evet’ oyu verdi.

İHA

Etiketler lübnan tezkeresi meclis yeşil sol parti
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