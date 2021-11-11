Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlık fezlekesi!
Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi.
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Öte yandan Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesine gerek olmadığına karar vermişti.
NE OLMUŞTU?
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti. Tartışmaların ardından özür dilemek zorunda kalan Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
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