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''Maçlar taraftarsız oynansın'' diyen Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

''Maçlar taraftarsız oynansın'' diyen Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti
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Beşiktaş - Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen Hükümet istifa sloganları sonrasında Twitter üzerinden peş peşe paylaşımlar yapıp "maçlar gerekirse taraftarsız oynansın" önerisiyle taraftarı kızdıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

İsmail Özdemir’in açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. İlgi ve bilgilerinize sunarım. Saygılarımla."

Yalçın da Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

Bahçeli'yi partinin genel başkan yardımcısı olan Semih Yalçın takip etti.

Semih Yalçın konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada “Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum” ifadelerine yer verdi.

 ÖNCE KADIKÖY, ŞİMDİ DE VODAFONE! TRİBÜNLERDE "HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI

 Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından bugünkü Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında da tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle yurttaşların hükümete tepkisi spor karşılaşmalarında da devam ediyor.

Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünler hükümete tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDE "HÜKÜMET İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde de tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Siyah-beyazlı taraftarların tepkisi maç esnasında da devam etti.

KADIKÖY'DE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu. İstifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN "MAÇLAR GEREKİRSE TARAFTARSIZ OYNANSIN" PAYLAŞIMLARI

 

Etiketler mhp devlet bahçeli beşiktaş istifa hükümet istifa
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