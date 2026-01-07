Maduro'ya Türkiye teklifi iddiası... Erdoğan ilk kez yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Venezuela lideri Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirilen Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin DEM Parti'den bir görüşme talebinin gelip gelmediğini soruması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Galiba bir görüşme aralarında özellikle hanımlar, yapacaklar" cevabını verdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruya ise Erdoğan, "Telefon görüşmelerimiz oldu. Hediyeleşmelerimizi yaptık her zamanki gibi" dedi.



ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif etti' iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyı doğrulamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra ise Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti.

5 Ocak Pazartesi günü Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla başlatılan dava kapsamında hakim karşısına çıkarılmıştı. Maduro, ''Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım'' diyerek suçlamaları reddetmişti.

