  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Maduro'ya Türkiye teklifi iddiası... Erdoğan ilk kez yanıt verdi

Maduro'ya Türkiye teklifi iddiası... Erdoğan ilk kez yanıt verdi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Venezuela lideri Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirilen Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin DEM Parti'den bir görüşme talebinin gelip gelmediğini soruması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Galiba bir görüşme aralarında özellikle hanımlar, yapacaklar" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruya ise Erdoğan, "Telefon görüşmelerimiz oldu. Hediyeleşmelerimizi yaptık her zamanki gibi" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif etti' iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyı doğrulamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra ise Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti. 

5 Ocak Pazartesi günü Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla başlatılan dava kapsamında hakim karşısına çıkarılmıştı. Maduro, ''Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım'' diyerek suçlamaları reddetmişti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı
Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı
İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı
İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı
Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada!
Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada!
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu
Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü!
Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü!
Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti!
Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti!
Etiketler recep tayyip erdoğan maduro venezuela
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Baba ve oğullarına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var Baba ve oğullarına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı ''Uyuşturucu'' ve ''cinsel menfaat''ten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada! Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada! İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı! 4 şüpheli gözaltında! Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı Fitili yine MHP ateşlemişti... AK Parti'nin yeni Anayasa taslağında dikkat çeken ayrıntı Gayrimenkulünü 19 milyon TL'ye satmak isterken, 19 milyon TL'lik icra takibiyle şoke oldu! Gayrimenkulünü 19 milyon TL'ye satmak isterken, 19 milyon TL'lik icra takibiyle şoke oldu! Kuyumculardan nakit altın alışverişine limit geliyor! Kuyumculardan nakit altın alışverişine limit geliyor! Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti! Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti! Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu! Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ''canlı bomba'' paniği! Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ''canlı bomba'' paniği! Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü! Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü! Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ''final'' teklifine yanıtı belli oldu Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı en düşük emekli maaşına ek zamda kötü haberi verdi Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı en düşük emekli maaşına ek zamda kötü haberi verdi