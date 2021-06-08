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''Mafya-siyaset'' ilişkilerinin araştırılması için verilen önerge reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'mafya-siyaset ve devlet içindeki ilişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi' için TBMM'ye verdiği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'mafya-siyaset ve devlet içindeki ilişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi' için TBMM'ye verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Önergenin reddedildiğini sosyal medya hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ''Mafya-Siyaset ve devlet İçindeki İlişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi, araştırılması amacı ile verilen meclis araştırma önergesi ; Ak parti ve MHP oyları ile reddedildi'' ifadelerini kullandı. 

Tanal ayrıca, ''Kirli ilişkilerin ortaya çıkmasını istemiyorlar..." ifadesini kullandı.

Etiketler saray cumhur ittifakı mafya siyaset ilişki
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