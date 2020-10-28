Mahir Ünal: İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye döndü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son olarak Fransız Charlie Hebdo dergisinin saygısız karikatürü üzerinden Fransa ile yaşanan gerilimi değerlendiren Ünal, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık ve İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanların inançlarını yok sayıyorlar. Yükselen ırkçılık dillerine yansıyor. Charlie Hebdo'nun tavrını macron'un tavrından farklı düşünmemek lazım. Avrupa üzerinde yükseldiği tüm değerleri reddetmiş durumda.

Devletler arası ilişki açısından ülkeler birbirleriyle gerilimler yaşayabilirler. Macron'un cumhurbaşkanı olarak aldığı siyasi pozisyon kabul edilebilir değil. Doğrudan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bunu kınayan birçok Fransız siyasetçi var.

"KILIÇDAROĞLU TEK BİR KELİME ETMEDİ"

CHP son 10 yılda hangi meselede milli bir duruş sergilemiş. Fransa'da olup bitenler Macron'u açıklamaları, ırkçılık, Peygamber efendimize yapılan hakaretler... Kılıçdaroğlu grup konuşmasında tek bir söz etmedi. Alaycı bir tavırla, üsten bir uslupla aileyi siyasete katarak, sürekli söylediğimiz bir şey var, siyaseti aileyi katmayın. kalkıyor meseleyi çantaya indiriyor. Sonra da bu çantayı neden yakmıyorsunuz?

Boykot kararına destek vermesi gereken bir genel başkan meseleyi çantaya indirgeyen bir tavır sergiliyor. Boykot sizin satın aldığınız ürünle ilgili değil. Bedelini ödediğiniz ürünü boykot etmezsiniz. Boykot yeni ürün tüketimiyle ilgili bir durum. Konuyu merkezinden uzaklaştıran bir dil görüyoruz. Bu meselede kendisinin tepki koymasını zaten beklemiyorduk.

MACRON'A TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı ergen tavrıyla yaptırımlardan bahsediyor. Muhalefet liderleri, Millet İttifakı'nın paydaşları bir kere olsun ulusal meselede Türkiye'yi suçlamaktan vazgeçsinler de bir kere olsun Türkiye karşıtlarına cevap versinler, hadi oradan desinler. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan bu milletin teveccühüdür.

Azerbaycan karşısında kim savaşıyor? Ermenistan'ın yanındaki PKK'lılar kime karşı savaşıyor. Peki HDP neden ısrarla terör örgütüyle arasına mesafe koymayı reddediyor. İYİ Parti ve CHP, HDP ile aynı ittifakın parçası olmayı nasıl kabul ediyor? Biz geçmişte HDP ile terör örgütünün silah bırakması ve HDP'nin terör örgütüyle arasına mesafe koyması için görüştük. Bugün HDP'nin eşbaşkanı çıkıp İstanbul ve Ankara'yı bizim sayemizde kazandınız diyebiliyorsa neyi konuşuyoruz?"