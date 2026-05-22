Mahkeme CHP yönetiminin itirazını reddetti!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 2023 yılındaki 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ederek mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırmasının ardından, Özgür Özel liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin karara karşı yaptığı ilk hukuki hamle sonuçsuz kaldı.

Mevcut parti hukukçularının ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ya da yürütülmesinin durdurulması talebiyle aynı daireye sunduğu itiraz dilekçesi, mahkeme heyeti tarafından incelendi. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, yaptığı değerlendirme neticesinde CHP Genel Merkezi’nin itirazını haksız bularak reddetme kararı aldı.

Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasının, itiraz sürecini durdurmayacağına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf yapıldı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen kararın, 22 Mayıs 2026 tarihinde oy birliğiyle ve kesin olarak alındığı bildirildi.

Bu ret kararıyla birlikte, mahkemenin daha önce tesis ettiği ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarını göreve iade eden ihtiyati tedbir kararı yasal olarak geçerliliğini korumuş oldu.