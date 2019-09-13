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  4. 13 Eylül 2019 15:58

Mahkemeden Demirtaş'a ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı, müvekkilinin bugünkü duruşmaya gelmek istediğini, ancak mahkeme hakiminin talebi reddettiğini söyledi.

Mahkemeden Demirtaş'a ret
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'de yaptığı konuşmada 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. 

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı.  

Sanık avukatı, müvekkilinin daha geniş savunma yapmak için duruşmaya katılma talebinin olduğunu söyledi. 

Mahkeme hakimi talebi reddederek, Demirtaş'ın bir sonraki celseye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
 
 
 

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