Mahkemeden flaş MHP kararı ! Tüzük kurultayı iptal...

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ

MHP geçtiğimiz yıl 19 Haziran günü kurultaya gitmiş; Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan, Bahçeli’nin karşısına rakip olarak çıkmıştı. Ancak söz konusu kurultay Bahçeli yönetiminin girişimiyle mahkemeye taşınmış ve aradan geçen sürede yılan hikayesine dönmüştü.

AKŞENER PARTİ KURABİLİR



Meral Akşener önceki gün yaptığı açıklamada “19 Haziran 2016 kurultayın yapıldığı gün. Bugün bir yıl oldu. AKP iki kongre yaptı. Yarın (bugün) mahkememiz var. Adalet nerede göreceğiz” demişti. Meral Akşener ve diğer isimlerin bugün verilecek karara göre siyasi kariyerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Kulislerde Akşener’in parti kurabileceği en çok konuşulanlar arasında.